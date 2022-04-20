Навіть в опитуваннях у вайбер-чатах ОСББ щодо того, в який колір пофарбувати перила сходів, більша легітимність, аніж у псевдореферендумів РФ, - Стефанчук

Про це Стефанчук написав у Twitter.



За словами Стефанчука, опитування "в який колір пофарбувати перила сходів" - є легітимнішим, ніж референдум від РФ.



"Про пряму демократію. Навіть в опитуваннях у вайбер-чатах ОСББ щодо того, в який колір пофарбувати перила сходів, більша легітимність, аніж у псевдореферендумів, що хочуть провести рашистські окупанти на тимчасово окупованих територіях", - написав спікер ВР України Руслан Стефанчук.

Наприкінці березня повідомлялось, що окупанти намагаються за російські рублі "купити" паспортні дані мешканців південних регіонів України, щоб потім спробувати організувати фіктивний референдум.

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