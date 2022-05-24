Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології у релізі.

"У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на Сході, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 68% проти поступок (готові на поступки – лише 19%), а на Півдні – 83% проти поступок (готові – лише 9%)", – зазначив КМІС.

Загалом неприпустимими поступки територією назвали 82% респондентів, навіть якщо війна триватиме довше і через це будуть загрози незалежності, свідчать результати опитування. Його провели у відповідь на недощавно оприлюднену редакційну статтю у New York Times з закликом до "територіальних поступок" з боку України.

"За декілька місяців до повномасштабного вторгнення співробітники КМІС мали ряд розмов з представниками західних ЗМІ і ми можемо відзначити, що часто простежувалося досить глибоке нерозуміння реалій України та українців, навіть попри ряд надійних результатів соціологічних опитувань (що далі продовжилося у формі "Київ упаде за 3 дні" та інших подібних "експертних" міркуваннях західними "спеціалістами")", – зазначав інститут.

Згідно з його опитуванням, лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

У КМІС підкреслюють, що опитування засвідчило підтримку відмови від поступок Росії навіть серед респондентів із окупованих територій.

"Серед респондентів, що зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок (готові на поступки – 18%). При цьому серед тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти будь-яких поступок (підтримують поступки – лише 5%)", – зазначили дослідники.

Опитування було проведено 13-18 травня серед 2 тис. респондентів методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Респонденти представляли всі регіони України, крім тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон пропонував Україні піти на значні поступки, щоб Росія припинила війну.

Президент США Джо Байден вважає, що Україна сама вирішуватиме, чи йти їй на територіальні поступки заради припинення росією вогню, але не вірить, що Україні доведеться піти на це

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