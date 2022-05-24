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Навіть якщо війна триватиме довше: 82% українців назвали неприпустимими жодні поступки територією заради досягнення миру

24 травня, 2022 вiвторок
13:35

У відповідь на редакційну статтю у New York Times КМІС провів опитування серед українців та виявив, що 82% вважають неприпустимими будь-які територіальні поступки Росії

Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології у релізі.

"У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на Сході, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 68% проти поступок (готові на поступки – лише 19%), а на Півдні – 83% проти поступок (готові – лише 9%)", – зазначив КМІС.

Загалом неприпустимими поступки територією назвали 82% респондентів, навіть якщо війна триватиме довше і через це будуть загрози незалежності, свідчать результати опитування. Його провели у відповідь на недощавно оприлюднену редакційну статтю у New York Times з закликом до "територіальних поступок" з боку України.

"За декілька місяців до повномасштабного вторгнення співробітники КМІС мали ряд розмов з представниками західних ЗМІ і ми можемо відзначити, що часто простежувалося досить глибоке нерозуміння реалій України та українців, навіть попри ряд надійних результатів соціологічних опитувань (що далі продовжилося у формі "Київ упаде за 3 дні" та інших подібних "експертних" міркуваннях західними "спеціалістами")", – зазначав інститут.

Згідно з його опитуванням, лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

У КМІС підкреслюють, що опитування засвідчило підтримку відмови від поступок Росії навіть серед респондентів із окупованих територій.

"Серед респондентів, що зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок (готові на поступки – 18%). При цьому серед тих, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти будь-яких поступок (підтримують поступки – лише 5%)", – зазначили дослідники.

Опитування було проведено 13-18 травня серед 2 тис. респондентів методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Респонденти представляли всі регіони України, крім тимчасово окупованого Криму.

  • Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон пропонував Україні піти на значні поступки, щоб Росія припинила війну.
  • Президент США Джо Байден вважає, що Україна сама вирішуватиме, чи йти їй на територіальні поступки заради припинення росією вогню, але не вірить, що Україні доведеться піти на це

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соцопитування
КМІС
війна з Росією
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