Наявність озброєння дозволяє ЗСУ відкинути противника від околиць Бахмута, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко вважає, що у найближчі кілька тижнів ЗСУ зможуть відкинути противника від околиць Бахмута
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"У нас все стабільно. Бахмут ніхто не віддав і не збирається віддавати. Бахмут не оточений. Наш підрозділ у квітні боронив Севєродонецьк і от тоді можна було говорити про оточення міста. З Бахмутом зовсім інша ситуація. Наш підрозділ не тільки зміг втримати позиції, а зміг просунутись в бік доріг, які ведуть до Словʼянська та Костянтинівки", - розповів Лисенко.
Боєць батальйону "Свобода" наголосив, що ЗСУ готуються до звільнення окупованих територій Донеччини та Луганщини
"Я думаю, що при тій наявності озброєння, яке ми маємо, ми зможемо відкинути противника з околиць Бахмута у найближчі кілька тижнів. Також за сприятливих умов ми зможемо контратакувати далі. Адже наша мета на сьогодні, окрім оборони Бахмута, звільнення окупованого Донецька. Також дуже важливе стратегічне значення матиме звільнення Лисичанська та Севєродонецька", - додав він.
- 20 лютого президент України Володимир Зеленський наголосив, що нашій країні важливо відстояти Бахмут, але не за будь-яку ціну, а доки це буде розумно.
- Міністерство оборони Британії пише, що Росія до річниці вторгнення в Україну може оголосити про захоплення Бахмута, незалежно від того, під чиїм контролем залишиться місто на Донеччині
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