Найбільш ймовірно, що мішенню для російських дронів була Хмельницька АЕС, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мішенню для російських дронів під час нічної атаки 25 жовтня, найімовірніше, була Хмельницька АЕС
Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.
"Найбільш ймовірно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога. Цей удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції", - каже президент України.
За словами Зеленського, багато компонентів в ударних дронах, які застосовують росіяни, мають походження зі західних країн.
"Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, в тому числі від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму", - йдеться у зверненні.
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В ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. На Хмельниччині лунали вибухи, у Шепетівському районі внаслідок збиття дрони впали на об'єкт критичної інфраструктури.
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Терористи застосували 11 ударних "шахедів". ППО знищила усі дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків, на жаль, є поранені серед цивільного населення. У містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини, будівля відділу поліції та інша цивільна інфраструктура.
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