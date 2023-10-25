Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Найбільш ймовірно, що мішенню для російських дронів була Хмельницька АЕС, - Зеленський

Найбільш ймовірно, що мішенню для російських дронів була Хмельницька АЕС, - Зеленський

25 жовтня, 2023 середа
19:56
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мішенню для російських дронів під час нічної атаки 25 жовтня, найімовірніше, була Хмельницька АЕС

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

"Найбільш ймовірно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога. Цей удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції", - каже президент України.

За словами Зеленського, багато компонентів в ударних дронах, які застосовують росіяни, мають походження зі західних країн. 

"Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, в тому числі від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму", - йдеться у зверненні.

  • В ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. На Хмельниччині лунали вибухи, у Шепетівському районі внаслідок збиття дрони впали на об'єкт критичної інфраструктури.

  • Терористи застосували 11 ударних "шахедів". ППО знищила усі дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків, на жаль, є поранені серед цивільного населення. У містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини, будівля відділу поліції та інша цивільна інфраструктура. 

Україна
Росія
Хмельниччина
Володимир Зеленський
ППО
Хмельницька АЕС
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
повітряна тривога
Читайте також:
пенсія
25 жовтня, 2023 середа
Зростання мінімальної зарплати та пенсії: чого чекати з 1 листопада
27 жовтня, 2023 п'ятниця
ISW розповів, як великі втрати РФ біля Авдіївки вплинуть на ситуацію на фронті
27 жовтня, 2023 п'ятниця
США за наказом Байдена завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 38
  • EUR
    Купівля 39.47
    Продаж 40.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
27 жовтня
22:45
Джо Байден
Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю
22:12
Газпром
Болгарія звинуватила Угорщину і Сербію у фінансуванні "воєнної машини" Путіна
22:09
Південна Корея
Шкодять боєготовності та підривають дисципліну: в армії Південної Кореї заборонили одностатеві стосунки
21:59
Анвар Ель-Газі
Клуб Бундесліги розірвав контракт з футболістом, який підтримав Палестину, - ЗМІ
21:55
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ опрацьовують нову військову стратегію на наступний рік: це передумова для активних наступальних дій. Воєнні підсумки тижня
21:39
судно пройшло тимчасовим зерновим коридором
До портів Великої Одеси тимчасовим коридором під завантаження зайшли 11 суден, - Кубраков
21:31
Оновлено
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ заявив про початок сухопутної операції в Газі
21:30
Оновлено
Олег Царьов
У Ялті стріляли у колаборанта Царьова, ЗМІ пишуть про операцію СБУ
21:09
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, серед них Авдіївка та Мар'їнка
20:39
Оновлено
обстріл Херсона, 27.10.23
Росіяни вдарили по середмістю Херсона: щонайменше 7 поранених
20:13
Матеуш Моравецький
Моравецький: партія влади сподівається отримати мандат на формування уряду
20:06
обов'язкова евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад
20:04
Анджей Дуда
Датчик стеження, який знайшли у кортежі Дуди, могли встановити спецслужби РФ, - ЗМІ
20:03
OPINION
Віталій Бала
Без участі представників влади "спецоперації" мародерів були б неможливими
20:03
Огляд
Сцена з фільму "ШТТЛ"
Український слід "Королеви Боудіки": що подивитися на вихідних
19:50
Сектор Гази
Наземна операція в Газі буде тривалою: міністр оборони Ізраїлю пояснив, чому
19:45
Рустем Умєров
РФ підготувала інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова, - ГУР
19:28
Олександр Усик
Усик прилетів у Саудівську Аравію. Тут пройде бій Ф'юрі - Нганну
19:28
відновлення Херсонщини
Уряд збільшив зарплату працівникам "Армії відновлення" у 1,5 рази
19:22
Ексклюзив
Мішель заявив, що Україна обов'язково отримає 50 млрд євро від ЄС, - кореспондентка Еспресо
19:10
Інфографіка
ППО
ППО збила 3 російські ракети Х-59 над Миколаївщиною
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 611-го дня війни: в окупованому Севастополі підірвався протимінний російський катер, а словенська фірма таємно постачає в Україну безпілотники для спостереження
18:56
українські полонені
Близько 600 мешканців області перебувають у полоні РФ, - Запорізька ОВА
18:49
OPINION
Микола Княжицький
Нам треба створити Міністерство Любові українців до українців
18:49
Сімферополь
Партизани знайшли російську систему ППО неподалік Сімферополя
18:42
Ексклюзив
розмінування деокупованих територій
"Ситуація на десятиліття, постійно знаходимо вибухівку": голова Ізюмської РВА розповів про розмінування території
18:42
Ілюстративне фото
РФ атакувала з безпілотника Михайлівку на Херсонщині: поранено подружжя
18:35
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Це наїзд на місцеве самоврядування: політолог Бобиренко про обшуки у в.о. мера Сум та в.о. мера Чернігова
18:32
Олексій Тандир
Суддю Тандира, обвинуваченого у смертельній ДТП з нацгвардійцем, залишили під вартою ще на 2 місяці
18:21
перше вересня, школа
Усі школи Вінниці відправили на карантин через спалах гепатиту А
18:14
Урсула фон дер Ляєн
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
18:14
Литва білорусь кордон
Країни Балтії проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
18:13
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Хто така Мар’яна Безугла? Чому депутатка "Слуг Народу" посилає на смерть опозицію та свариться з журналістами?
18:03
Ексклюзив
Якщо зараз українська влада 2 млрд грн з марафону перекине за закупівлю зброї, це буде дуже мудро, - нардепка Геращенко 
17:57
поле, пшениця, зерно
У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції
17:56
Ліонель Мессі (в центрі)
Роналдо закликав віддати "Золотий м'яч" Мессі
17:48
російські окупанти
Намагався купити малолітню дівчинку та побив її батька під час окупації Харківщини: військовому РФ оголосили підозру
17:41
монета "Українська мова"
"Відображає унікальність української мови": НБУ випустив срібну пам'ятну монету
17:41
Прапор США
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти ХАМАС
17:34
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
"Барселона" розпочала полювання на футболіста збірної України Циганкова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV