Найбільш ймовірно, що мішенню для російських дронів була Хмельницька АЕС, - Зеленський

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

"Найбільш ймовірно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога. Цей удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції", - каже президент України.

За словами Зеленського, багато компонентів в ударних дронах, які застосовують росіяни, мають походження зі західних країн.

"Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, в тому числі від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму", - йдеться у зверненні.