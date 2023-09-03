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Франція допоможе Словаччині з атомними реакторами

3 вересня, 2023 неділя
19:32
Технології атомна енергетика

Французька компанія EDF, яка є найбільшою енергогенеруючою компанією в країні, і словацька державна компанія JAVYS підписали угоду про співпрацю, яка охоплює нові ядерні реактори в Словаччині, включаючи як великі атомні електростанції, так і малі модульні реактори

Про це пише видання World Nuclear News.

Угоду підписали під час офіційного візиту міністра економіки Словацької Республіки Петера Довгуня до Парижа.

Рамкова угода про співпрацю надає "більше простору для співпраці з важливим французьким партнером у реалізації майбутніх проєктів", кажуть у Словацькій компанії JAVYS.

Голова правління та генеральний директор JAVYS Павол Штуллер сказав, що EDF є провідним постачальником безпечних інноваційних ядерних технологій. Вони очікують від підписання угоди більш інтенсивного обміну інформацією у сфері нових технологій, щоб могли оцінити їхню придатність для включення в енергетичну мережу Словаччини.

Старший віцепрезидент французької EDF, відповідальний за нові атомні електростанції, Вакісасай Рамані, сказав, що їхня компанія пишається тим, що бере участь в обговоренні програми будівництва атомних станцій Словаччини. EDF прагне бути довгостроковим партнером JAVYS і Словацької Республіки. Угода є ключовим кроком у подальшій консолідації цілі EDF щодо просування до європейського ядерного флоту, заснованого на європейських технологіях".

Словаччина має чотири ядерні реактори - блоки 1 і 2 Mochovce та блоки 3 і 4 Bohunice введені у промислову експлуацію і виробляють половину електроенергії. Mochovce 3 був підключений до мережі в лютому, а блок 4 знаходиться на стадії будівництва. 

  • Словаччина відмовилася від використання російського ядерного палива для своїх атомних електростанцій. Натомість країна вирішила замінити його паливом від американської компанії Westinghouse.

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атомна енергетика
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