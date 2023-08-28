Словаччина відмовилась від російського ядерного палива
Словаччина відмовилася від використання російського ядерного палива для своїх атомних електростанцій. Натомість країна вирішила замінити його паливом від американської компанії Westinghouse
Про це пише Euractiv.
Зазначається, що майже 60% енергії, виробленої Словаччиною, надходить від атомних електростанцій, які своєю чергою отримують виключно російське ядерне паливо.
Однак після укладання угоди про забезпечення "єдиної повністю західної альтернативи" для постачання енергетичних ресурсів між Словацькими електростанціями та швейцарською філією американської компанії Westinghouse, Словаччина зможе відмовитися від ядерного палива з РФ.
Директор електричної комунальної компанії Словацькі електростанції Браніслав Стричек зауважив, що забезпечення іншого постачальника ядерного палива для електростанцій є важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки його країни.
"Атомні електростанції є важливою опорою в енергетичному балансі нашої країни, тому я вважаю вкрай важливим забезпечити диверсифікацію постачань ядерного палива для їхньої стабільної роботи", - додав він.
Натомість спершу паливо має пройти процес схвалення спеціально для використання в словацьких ядерних реакторах. У разі отримання позитивних результатів, ядерне паливо з альтернативної країни надійде до Словаччини впродовж року.
Угода узгоджується з метою ЄС припинити свою залежність від російських енергоносіїв. Хоча більшість санкцій ЄС спрямовані на викопне паливо, Словаччина виявилася залежною від держави-агресора в ядерному секторі.
Словацькі електростанції прагнуть залучити принаймні одного додаткового постачальника енергетичного палива. Так, у травні компанія підписала меморандум про співпрацю із французькою компанією Framatom, вказуючи на інше потенційне джерело, йдеться у матеріалі.
Euractiv також повідомляє, що Westinghouse – американська компанія, але контракт зі Словаччиною був підписаний з її шведською філією.
"Ми дуже раді зробити внесок у диверсифікацію палива Словаччини та зміцнити наше давнє партнерство з компанією Slovenské elektrárne. Ми пропонуємо єдине повністю західне альтернативне паливо для цього типу реакторів і продовжуємо підтримувати чинний флот Словаччини, використовуючи наш шведський виробничий слід", - сказав президент відділу ядерного палива Westinghouse Тарік Чохо.
- Напередодні міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва оголосив, що країна надасть Україні 245 мільйонів доларів для закупівлі ядерного палива у виробників, у тому числі британських.
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