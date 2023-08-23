Британія надасть Україні $245 млн для закупівлі ядерного палива

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що внаслідок російських ударів по енергетичній системі в України зросла залежність від атомних електростанцій, які до початку повномасштабного вторгнення забезпечували потреби в електроенергії близько на половину.

За словами міністра енергетики Британії, допомога гарантуватиме, що в Україну в майбутньому ядерне паливо не надходитиме з РФ.

"Ці гроші гарантуватимуть, що воно надходитиме з набагато надійніших джерел", - заявив Шаппс.

За його словами, одним із постачальників стане частково британський консорціум з виробництва ядерного палива Urenco.