Найбільша підпільна криптоферма в Україні: НКРЕКП підозрює "Вінницяобленерго" в пособництві організаторам
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг підозрює "Вінницяобленерго" в маніпуляціях з витратами електроенергії
Про це у Facebook повідомила пресслужба НКРЕКП.
"Регулятор критично сприймає маніпулятивні дії ліцензіатів, спрямовані на штучне збільшення обсягів витрат електричної енергії з метою завищення рівнів відповідних тарифів. Зокрема, ознаки таких маніпуляцій містять дії оператора системи розподілу "Вінницяобленерго", - йдеться у повідомленні.
Так, зазначили у регуляторі, при стовідсотковому фінансуванні інвестиційних програ спостерігалася аномальна динаміка зростання фактичних витрат електроенергії в мережах підприємства у 2018-2019 роказ, а саме на 35% в порівнянні з 2017 роком.
"У відповідь на такі дії оператора системи розподілу регулятором у 2019 році прийнято рішення щодо неврахування цих необґрунтованих обсягів витрат електричної енергії при встановленні відповідних тарифів", - зазначили у пресслужбі.
В НКРЕКП зауважили, що інформація про викриття Службою безпеки України (СБУ) незаконного відбору великих обсягів електричної енергії є підтвердженням правильності позиції регулятора.
До того ж, додали у пресслужбі, за розрахунками НКРЕКП, величина можливих збитків. спричинена діяльністю підпільної майнінгової ферми, співрозмірна із обсягом необґрунтованих витрат електроенергії, запропонованих "Вінницяобленерго" для урахування у відповідних тарифах.
У регуляторі додали, що ця ситуація потребує проведення додаткового дослідження та прийняття відповідних регуляторних рішень за його результатами.
- Нагадаємо, 8 липня СБУ викрила найбільшу в Україні нелегальну криптоферму, яка яка працювала на краденій електроенергії "Вінницяобленерго".
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