Найбільша підпільна криптоферма в Україні: НКРЕКП підозрює "Вінницяобленерго" в пособництві організаторам

Про це у Facebook повідомила пресслужба НКРЕКП.



"Регулятор критично сприймає маніпулятивні дії ліцензіатів, спрямовані на штучне збільшення обсягів витрат електричної енергії з метою завищення рівнів відповідних тарифів. Зокрема, ознаки таких маніпуляцій містять дії оператора системи розподілу "Вінницяобленерго", - йдеться у повідомленні.



Так, зазначили у регуляторі, при стовідсотковому фінансуванні інвестиційних програ спостерігалася аномальна динаміка зростання фактичних витрат електроенергії в мережах підприємства у 2018-2019 роказ, а саме на 35% в порівнянні з 2017 роком.



"У відповідь на такі дії оператора системи розподілу регулятором у 2019 році прийнято рішення щодо неврахування цих необґрунтованих обсягів витрат електричної енергії при встановленні відповідних тарифів", - зазначили у пресслужбі.



В НКРЕКП зауважили, що інформація про викриття Службою безпеки України (СБУ) незаконного відбору великих обсягів електричної енергії є підтвердженням правильності позиції регулятора.



До того ж, додали у пресслужбі, за розрахунками НКРЕКП, величина можливих збитків. спричинена діяльністю підпільної майнінгової ферми, співрозмірна із обсягом необґрунтованих витрат електроенергії, запропонованих "Вінницяобленерго" для урахування у відповідних тарифах.



У регуляторі додали, що ця ситуація потребує проведення додаткового дослідження та прийняття відповідних регуляторних рішень за його результатами.

Нагадаємо, 8 липня СБУ викрила найбільшу в Україні нелегальну криптоферму, яка яка працювала на краденій електроенергії "Вінницяобленерго".