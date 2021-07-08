СБУ викрила найбільшу нелегальну криптоферму України, яка працювала на краденій електроенергії "Вінницяобленерго"
Служба безпеки України (СБУ) викрила найбільшу нелегальну криптоферму України, яка працювала на крадений з "Вінницяобленерго" електроенергії та наносила від 5 до 7 млн грн збитків щомісяця
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, СБУ викрила і задокументувала незаконний відбір великих обсягів електроенергії у Вінниці. Злочинці добували криптовалюту безпосередньо в одному із колишніх приміщень "Вінницяобленерго".
"Наразі це найбільша підпільна криптоферма, яку виявили українські правоохоронці: вилучено майже 5 тис. одиниць комп'ютерної техніки", - підкреслили у пресслужбі.
Правоохоронці встановили, що криптоферму створили мешканці Києва та Вінниці. Вони використали одне з колишніх складських приміщень "Вінницяобленерго", що знаходиться на проммайданчику компанії. Зловмиснику незаконно відбирали електричну енергію підприємства, а щоб приховати діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.
За попередніми даними відомства, щомісячна сума збитків від такої діяльності становить від 5 до 7 млн грн. До того, незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків - без світла могли лишитись цілі квартали в Вінниці.
У ході обшуків за місцем розташування ферми та за адресами проживання фігурантів було вилучено 3800 приставок, понад 500 відеокарт, 50 процесорів, чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії та інші докази.
У пресслужбі додали, що наразі правоохоронці продовжують встановлювати повне коло осіб, які причетні до протиправної діяльності, у тому числі - посадовців "Вінницяобленерго".
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