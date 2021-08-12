Найбільше горить не Європа: в NASA оприлюднили карту лісових пожеж у світі
Згідно з даними NASA, в Україні також є чималі осередки пожеж, втім лідером за пожежами у світі є регіон екваторіальної Африки
Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на карту NASA.
Вогнем охоплені Північна і Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія. Червоні від пожеж Мадагаскар та острови Індонезії.
Втім, згіно з картою NASA Україна має чи не найбільше пожеж в регіоні. Російські маштабні лісові пожежі у Якутії мають менше червоних позначок, ніж наша країна.
Лідером за пожежами згідно з картою NASA є екваторіальна Африка. Найбільше пожежі вирують також у Південній Америці з обох боків екватору.
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