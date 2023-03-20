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Найбільший банк Швейцарії UBS придбав Credit Suisse

20 березня, 2023 понедiлок
05:26
Економіка Швейцарський банк Credit Suisse

Швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse за $3,25 млрд

Про це повідомляється у заяві UBS.

"За умовами угоди, яка включала всі акції, акціонери Credit Suisse отримають одну акцію UBS за кожні 22,48 акції Credit Suisse, що дорівнює 0,76 франка ($0,82, - ред.), на загальну суму 3 млрд франків ($3,24 млрд)", - йдеться в заяві.

Угода була схвалена урядом Швейцарії, який надав гарантії регулятору країни для виділення ліквідності Credit Suisse.

"Федеральна рада підтримує придбання банку Credit Suisse банком UBS. Щоб зміцнити стабільність фінансових ринків до здійснення цього придбання, Швейцарська Конфедерація надає гарантію Національному банку Швейцарії з метою надання Credit Suisse додаткової допомоги у формі ліквідності", - сказали урядовці.

А ще, для зменшення ризиків у зв’язку з придбанням активів, держава надала банку 9 млрд франків.

Reuters зазначає, що історична угода відбулася після п’яти днів, протягом яких швейцарський істеблішмент намагався покласти край поглибленню кризи в Credit Suisse, яка загрожувала повалити другого за величиною кредитора країни.

  • Раніше швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на суму понад $19 млрд, що складає третину від усіх активів РФ, що задекларовані в країні.

Світ
Швейцарія
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