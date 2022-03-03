Найбільший європейський автобудівник Volkswagen Group зупиняє виробництво на російських заводах
Volkswagen Group зупиняє виробництво на своїх російських заводах і припиняє експорт до РФ
Про це повідомляє Handelsblatt.
"На тлі російської атаки на Україну та пов’язаних із нею наслідків, Рада управління Volkswagen Group прийняла рішення припинити виробництво транспортних засобів у Росії до подальшого повідомлення", - повідомили в концерні.
Це рішенн стосується і підрозділів концерну, зокрема Skoda, Porsche.
Бізнес у Росії зупинять негайно, зокрема, на російських виробничих майданчиках у Калузі та Нижньому Новгороді.
VW Group на початку тижня призупинила продаж автомобілів у Росії. Компанія зіштовхнулась із проблемами у Німеччині через неотримання запчастин із заводів в Україні.
- Нагадаємо, Nike, Google, Ford та інші найбільші компанії світу зупиняють продажі та послуги в Росії через її вторгнення в Україну.
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