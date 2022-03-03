Найбільший європейський автобудівник Volkswagen Group зупиняє виробництво на російських заводах

Про це повідомляє Handelsblatt.



"На тлі російської атаки на Україну та пов’язаних із нею наслідків, Рада управління Volkswagen Group прийняла рішення припинити виробництво транспортних засобів у Росії до подальшого повідомлення", - повідомили в концерні.



Це рішенн стосується і підрозділів концерну, зокрема Skoda, Porsche.



Бізнес у Росії зупинять негайно, зокрема, на російських виробничих майданчиках у Калузі та Нижньому Новгороді.



VW Group на початку тижня призупинила продаж автомобілів у Росії. Компанія зіштовхнулась із проблемами у Німеччині через неотримання запчастин із заводів в Україні.

Нагадаємо, Nike, Google, Ford та інші найбільші компанії світу зупиняють продажі та послуги в Росії через її вторгнення в Україну.