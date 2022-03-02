Nike, Google, Ford та інші найбільші компанії світу зупиняють продажі та послуги в Росії через її вторгнення в Україну

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Зокрема, компанія Nike повідомила, що не може гарантувати доставку товарів для покупців у Росії.

"У зв'язку з цим купівля товарів на вебсайті nike.com і у додатку Nike тимчасово недоступні в цьому регіоні. Відвідайте найближчий магазин Nike", - йдеться у повідомленні.



Компанія Google заявила про обмеження для російських медіа, що підтримуються владою РФ, доступу до функцій, пов'язаних із новинами, зокрема, інструменту пошуку Google News.



"У цій надзвичайній кризі ми вживаємо надзвичайних заходів, щоб зупинити поширення дезінформації та зірвати кампанії дезінформації в Інтернеті", - заявив Кент Уокер, старший віце-президент з глобальних питань Google.

Раніше компанія заборонила таким медіа РФ використовувати рекламні інструменти та деякі функції на YouTube.



Також про зміни у веденні бізнесу на території Росії оголосили низка автовиробників. Ford повідомив про негайне зупинення діяльності в РФ та пожертвування $100 тис. до фонду допомоги Global Giving Ukraine Relief Fund, щоб допомогти переселенцям з України.



Про зупинення поставок автомобілів до Росії повідомили також Jaguar, BMW та Harley-Davidson. Усі компанії стверджують, що через санкції у зв'язку з війною РФ проти України ситуація на ринку ускладнюється, і тому вони змушені здійснити такі кроки.



Як повідомлялося раніше, Google виділив $15 млн на допомогу Україні та відключив деякі функції Maps.

Компанія Apple зупинила продажі всіх продуктів у Російській Федерації та обмежила Apple Pay та інші послуги за вторгнення РФ в Україну



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