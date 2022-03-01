Apple припинила продаж продуктів та послуг в Росії за її вторгнення в Україну

Про це повідомляє Reuters.



"Ми глибоко стурбовані вторгненням Росії в Україну і підтримуємо всіх людей, які страждають в результаті насильства. Ми підтримуємо гуманітарні зусилля, надаємо допомогу для вирішення кризи біженців, що розгортається, і робимо все можливе, щоб підтримати наші команди в регіоні", - йдеться у заяві компанії.



У відповідь на агресію Росії проти України Apple зупинила весь експорт у свої канали збуту в РФ, обмежила Apple Pay та інші послуги і видалила підтримувані державою додатки медіа RT і Sputnik з App Store за межами Росії.



"І ми відключили як дорожній рух, так і інциденти в реальному часі в Apple Maps в Україні як захід безпеки та запобіжного заходу для громадян України. Ми продовжимо оцінювати ситуацію і спілкуємося з відповідними урядами щодо дій, які ми вживаємо. Ми приєднуємося до всіх тих, хто закликає до миру", - додали в Apple.

Як повідомлялося раніше, Google виділив $15 млн на допомогу Україні та відключив деякі функції Maps.



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