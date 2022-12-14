Звинувачення, якщо коротко, незаконне лобіювання інтересів Катару в Європарламенті.

"Зірка" розслідування — ексведуча грецького ТВ, найгламурніша депутатка ЄП Eva Kaili.

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Як приклад, для розуміння рівня та природи лобіювання. Під час скандалу зі ставленням катарського уряду до робітників під час будівництва об’єктів Чемпіонату світу з футболу як до рабів, виступила з публічним захистом, стверджуючи, що в Катарі відбулися суттєві зміни.

Або ще один приклад, євроделегація мала виїхати до Катару, щоб оцінити зусилля уряду в запровадженні змін в частині прав працівників. Катар в підсумку запросив лише одного представника — її, яка виступила перед місцевими ЗМІ зі схвальними оцінками проведених реформ.

Під час скандалу зі ставленням катарського уряду до робітників під час будівництва об’єктів Чемпіонату світу з футболу як до рабів, виступила з публічним захистом, стверджуючи, що в Катарі відбулися суттєві зміни

У справі проходять дві NGO, які діяли по факту як лобісти, не зареєструвавшись відповідним чином

Мецола вже позбавила Eva Kaili владних повноважень, в частині, де було достатньо її статусу. Подальші рішення про зняття недоторканості, виключення з партій, комітетів тощо будуть прийматися найближчим часом, здебільшого на засіданні ЄП.

Грецька партія, членом якої вона була, вже її виключила.

ЄС планує слухання щодо зміни правил. Серед іншого розглядається питання про створення незалежного органу по етиці та більш жорстких правил з регулювання лобізму і відповідальності за порушення

Депутати, помічники парламентарів та інші чиновники/політики, хто мав відношення до цих NGO, розривають зв’язки. Хто обіймав посади в наглядових радах тощо — подали у відставку.

Найближчими днями мало розглядатися питання про безвіз для Катару. Очікувано, що це знято з розгляду без визначення наступної дати.

Також до Перської затоки мала вирушити делегація європарламентарів. Візит буде, але Доху оминуть. Як наслідок всю увагу отримає найзатятіший конкурент Катару на Близькому Сході — Саудівська Аравія

ЄС планує слухання щодо зміни правил. Серед іншого розглядається питання про створення незалежного органу по етиці та більш жорстких правил з регулювання лобізму і відповідальності за порушення.

Джерело

Про автора: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019 рр.).

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