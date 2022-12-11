Про це пише бельгійське видання Le Soir та агентство AFP.

Під час судового засідання у Брюсселі слідчий пред'явив обвинувачення чотирьом фігурантам справи, яких підозрюють у "приналежності до злочинної організації, відмиванні грошей та корупції". Йдеться, окрім Єви Кайлі, про ексдепутата Європарламенту П'єра-Антоніо Панцері, брюссельського лобіста і ще одного неназваного фігуранта. За повідомленнями бельгійських ЗМІ, другим євродепутатом міг бути соціал-демократ Марк Тарабела. Двох фігурантів суд відпустив на волю, серед них керівник Міжнародної конфедерації профспілок.

Зазначається, що Єва Кайлі не могла скористатися своєю депутатською недоторканністю, оскільки була спіймана в п'ятницю, 9 грудня, "на місці злочину". Джерело повідомило, що під час арешту бельгійська поліція знайшла у віцепрезидентки Європарламенту Кайлі "мішки з банкнотами".

Як йдеться у повідомленні прокуратури, "підозрюється виплата великих сум грошей або пропозиція значних подарунків третім особам, які мають політичне та/або стратегічне становище, що дозволяє в Європейському парламенті впливати на рішення" цієї установи.

29 листопада Катар домовився про мінімум 15-річний контракт на постачання скрапленого природного газу Німеччині, а саме постачання 2 млн тонн на рік. У AFP зазначили, що основним ринком збуту газу з Катару, який шукає Європа після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, це країни Азії на чолі з Китаєм, Японією і Південною Кореєю. Раніше цей природний ресурс не був популярним через довгострокові угоди з азійськими країнами

Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі затримано в Бельгії у зв'язку з корупційним розслідуванням, після цього її виключили з власної політичної партії у Греції та призупинили членство в політгрупі Європарламенту

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