Про це повідомила пресслужба загальногрецького соціалістичного руху, (ПАСОК), одна з головних опозиційних партій Греції.

"У зв'язку з останніми подіями та розслідуванням бельгійською владою корупції серед європейських чиновників, євродепутатку Єву Кайлі виключено з ПАСОК - Руху за зміни за рішенням президента Нікоса Андрулакіса", - йдеться в повідомленні.

Політична група Кайлі в Європейському парламенті, Прогресивний альянс соціалістів і демократів, також оголосила в п'ятницю про призупинення членства Кайлі у групі "у зв'язку з розслідуванням, що триває".

Відомо, що Єву Кайлі взяли під варту у зв’язку з корупційним розслідуванням з приводу хабарів європейським чиновникам з боку Катару. Разом з тим, бельгійська газета L'echo заявила, що у будинку Кайлі знайшли сумки з грошима.

За даними L'Echo, Кайлі затримали на місці у неї вдома. Єдиний спосіб затримати парламентаря, захищеного імунітетом, - спіймати його на місці злочину.

У Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Після інформації про перші арешти та конфіскацію 600 тисяч євро готівкою був допитаний і батько Кайлі. Стверджується, що у нього була валіза, наповнена грошима, і він перебував у процесі переміщення. Слідчі вважають, що батька Кайлі попередили про поліцейські рейди спільники.

У справі також арештували помічника євродепутата з групи соціалістів і демократів, який є колегою Кайлі, і колишнього депутата Європарламенту від Італії П'єра-Антоніо Панцері, також соціаліста.

29 листопада Катар домовився про мінімум 15-річний контракт на постачання скрапленого природного газу Німеччині, а саме постачання 2 млн тонн на рік. У AFP зазначили, що основним ринком збуту газу з Катару, який шукає Європа після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, це країни Азії на чолі з Китаєм, Японією і Південною Кореєю. Раніше цей природний ресурс не був популярним через довгострокові угоди з азійськими країнами.