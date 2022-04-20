Найбільший НПЗ Японії відмовився від нафти з Росії
Найбільший японський нафтопереробник Eneos Holdings не планує купувати російську нафту, поки не вирішаться всі проблеми, пов'язані з вторгненням РФ в Україну
Про це пише Reuters із посиланням на заяву голови компанії Цутому Сугіморі.
"Наразі ми маємо намір отримати альтернативи від існуючих торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі та Кувейт, але ми продовжимо наші зусилля з диверсифікації наших джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому", - сказав Сугіморі.
Ще раніше найбільші нафтопереробні заводи Японії Eneos та Idemitsu повідомляли, що припинять купувати російську нафту після виконання поточних контрактів.
- Нагадаємо, впродовж цього тижня експорт російської нафти через порти скоротився на 25%.
- Також зараз у ЄС обговорює наступний пакет санкцій проти Росії, у якому, зокрема, передбачено і ембарго на постачання нафти.
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