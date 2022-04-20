Найбільший НПЗ Японії відмовився від нафти з Росії

Про це пише Reuters із посиланням на заяву голови компанії Цутому Сугіморі.

"Наразі ми маємо намір отримати альтернативи від існуючих торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі та Кувейт, але ми продовжимо наші зусилля з диверсифікації наших джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому", - сказав Сугіморі.

Ще раніше найбільші нафтопереробні заводи Японії Eneos та Idemitsu повідомляли, що припинять купувати російську нафту після виконання поточних контрактів.

Нагадаємо, впродовж цього тижня експорт російської нафти через порти скоротився на 25%.

Також зараз у ЄС обговорює наступний пакет санкцій проти Росії, у якому, зокрема, передбачено і ембарго на постачання нафти.

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