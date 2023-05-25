Найбільший у світі авіаносець зі США прибув у Норвегію: посольство РФ обурилось
Американський авіаносець USS Gerald R. Ford, який вважається найбільший у світі, увійшов до порту Осло 24 травня та буде перебувати там впродовж кількох днів
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Норвезькі військові повідомили, що найближчими днями корабель і екіпаж будуть проводити навчання зі збройними силами Норвегії вздовж узбережжя країни.
Посольство Росії в Осло засудило візит авіаносця, заявивши: "На півночі [Арктики] немає питань, які вимагали б військового вирішення, ані тем, де потрібне зовнішнє втручання".
Як повідомляє агентство AFP, очікується, що USS Gerald R. Ford, який може перевозити до 90 літаків і гелікоптерів, залишиться на швартуванні в столиці Норвегії протягом декількох днів.
У своїй заяві норвезькі військові заявили, що "візит і присутність авіаносця надають... унікальну можливість розвивати наше співробітництво і тісно співпрацювати з нашим найважливішим союзником, Сполученими Штатами".
Норвегія, член НАТО, має спільний кордон з Росією в Арктиці, й минулого року стала найбільшим постачальником газу в Європі після падіння поставок із Росії, пише Reuters.
- Нагадаємо, станом на початок 2023 року, єдиний російський авіаносець "Адмирал Кузнецов" перебуває в аварійному стані: у РФ не можуть знайти крайнього.
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