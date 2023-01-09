Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Українська розвідка дізналася, що єдиний російський авіаносець – крейсер "Адмірал Кузнєцов" перебуває в аварійному стані на 35-м судноремонтному заводі в Мурманську. Для ремонту його планували перенести до причалу.

"Утім, ще на стадії підготовки до переміщення з’ясувалось, що крейсер взагалі не здатен переміщуватися власним ходом. Відтак, була здійснена спроба переміщення за допомогою кількох буксирів. Однак це також виявилось неможливим через критичний стан корпусу корабля", – роз'яснюють у ГУР.

Судноремонтники попередили, що стан "Адмірала Кузнєцова" не дозволяє спускати його на воду, адже він з високою ймовірністю перекинеться на бік і потоне. Водолази виявили, що металеві конструкції нижче третьої палуби у корозії. Трюми повністю заповнені каламутною водою, це унеможливлює обстеження корабля зсередини.

"Посадові особи 35-го судноремонтного заводу та керівництво флоту намагаються перекласти один на одного відповідальність за поточний стан справ. Наразі неможливо навіть встановити, хто саме ухвалив рішення про переміщення корабля", – пишуть у пресслужбі.

Повідомляється, що командування флоту висунуло штраф на півтора мільярда рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту. Менеджмент підприємства оприлюднив лист, де зазначено, що завод не винен у доведенні корабля до такого стану.

"З високою долею вірогідності винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт. За наявними даними на сьогодні не існує навіть приблизних термінів завершення ремонту "Адмірала Кузнєцова" та повернення його на службу", – додали в ГУР.

22 грудня 2022 року авіаносець "Адмірал Кузнєцов" знаходився на ремонтному заводі "Звездочка" в Мурманську, коли сталося загоряння. Постраждалих немає, 20 людей були евакуйовані.