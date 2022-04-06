Найбільший у світі морський ринок страховиків оголосив усі морські води Росії "воєнною зоною"

Про це повідомляє Reuters.



London Marine Insurance Market додав усі російські води до свого списку районів, які вважаються високоризиковими. Це, ймовірно, підвищить вартість доставки та посилить логістичний тиск на Москву.



Відтепер не лише Чорне море, а й Балтика та порти Далекого Сходу, входять до списку "воєнної зони" Росії. Невдовзі слід очікувати, що інші великі ринки, зокрема Бермуди та Швейцарія, наслідують цей приклад.



"Розширення району в понеділок, яке оцінюється як високий ризик для торгових суден і схильний до війни, піратства, тероризму та пов’язаних з ними небезпек, означатиме, що судна повинні будуть сповіщати андеррайтерів під час плавання в порти, а також сплачувати додаткову премію за сім- денний період покриття", - йдеться у повідомленні.



Росія спирається на свої Балтійські та Чорноморські порти для експорту нафти та зерна, які є значними прибутками в іноземній валюті.

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