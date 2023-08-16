Про це пише Bloomberg з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни

Зазначається, що фінський стратегічний резерв є одним із чотирьох наявних в ЄС. У ньому зберігатимуться засоби захисту, детектори й медикаменти.

Проєкт, який отримав 242€ млн фінансування від Європейської комісії, створить стратегічний резерв, призначений для використання країнами Північної та Східної Європи на випадок надзвичайних ситуацій.

"Хімічні, біологічні, радіологічні чи ядерні загрози є більш імовірними через поточну глобальну ситуацію, і це також мотивує Європейську комісію", - сказала Тар'я Рантала, керівник проєкту у МВС Фінляндії.

За її словами, це також пов’язано з вторгненням Росії в Україну.

Рантала також зазначила, що запаси, які будуть значною мірою створені протягом 2024 року у Фінляндії, включатимуть серед іншого захисне та вимірювальне обладнання, швидкі тести, а також ліки та вакцини. Останні використовуватимуться як службами екстреного реагування, так і цивільним населенням, зокрема, й у разі пандемій.

Хоча подібні запаси також створюються у Франції, Польщі та Хорватії, саме фінляндський є найбільшим в ЄС. Він охоплюватиме як захисні, так і медичні матеріали в рамках Механізму цивільного захисту Євросоюзу.

Ідея також полягає в тому, щоб місцеві органи влади розширювали свої навички, а ЄС очікує, що Фінляндія надасть "новаторські" знання та досвід, оскільки до кінця 2023 року вона розробляє керівні принципи з управління та розгортання стратегічних резервів блоку.