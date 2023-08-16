Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Найбільший в ЄС: Фінляндія створить стратегічний резерв запасів на тлі загроз із боку РФ, - Bloomberg

Найбільший в ЄС: Фінляндія створить стратегічний резерв запасів на тлі загроз із боку РФ, - Bloomberg

16 серпня, 2023 середа
16:41
Світ Фінляндія

Фінляндія створить найбільший у Європейському Союзі стратегічний резерв запасів на випадок хімічної і ядерної надзвичайної ситуації через можливі загрози, пов'язані із вторгненням Росії в Україну

Про це пише Bloomberg з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни

Зазначається, що фінський стратегічний резерв є одним із чотирьох наявних в ЄС. У ньому зберігатимуться засоби захисту, детектори й медикаменти.

Проєкт, який отримав 242€ млн фінансування від Європейської комісії, створить стратегічний резерв, призначений для використання країнами Північної та Східної Європи на випадок надзвичайних ситуацій.

"Хімічні, біологічні, радіологічні чи ядерні загрози є більш імовірними через поточну глобальну ситуацію, і це також мотивує Європейську комісію", - сказала Тар'я Рантала, керівник проєкту у МВС Фінляндії.

За її словами, це також пов’язано з вторгненням Росії в Україну.

Рантала також зазначила, що запаси, які будуть значною мірою створені протягом 2024 року у Фінляндії, включатимуть серед іншого захисне та вимірювальне обладнання, швидкі тести, а також ліки та вакцини. Останні використовуватимуться як службами екстреного реагування, так і цивільним населенням, зокрема, й у разі пандемій.

Хоча подібні запаси також створюються у Франції, Польщі та Хорватії, саме фінляндський є найбільшим в ЄС. Він охоплюватиме як захисні, так і медичні матеріали в рамках Механізму цивільного захисту Євросоюзу.

Ідея також полягає в тому, щоб місцеві органи влади розширювали свої навички, а ЄС очікує, що Фінляндія надасть "новаторські" знання та досвід, оскільки до кінця 2023 року вона розробляє керівні принципи з управління та розгортання стратегічних резервів блоку.

  • У лютому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на засіданні уряду схвалили законопроєкт "Про державні резерви", який передбачатиме створити окремо матеріальний і мобілізаційний резерви.

Росія
ЄС
Фінляндія
Війна з Росією
ядерна безпека
Читайте також:
НАТО, державний прапор України
16 серпня, 2023 середа
Україна відреагувала на слова чиновника НАТО про територіальні поступки РФ. В Альянсі уточнили позицію
путлер шойгу
16 серпня, 2023 середа
Шойгу згадав давній наратив Кремля і стверджує, що міжнародні санкції проти Росії зміцнюють країну, - ISW
обстріл, ППО
16 серпня, 2023 середа
Сили ППО вночі знищили 13 безпілотників
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
16 серпня
17:50
Путін
У ЦПД спростували фейк про "рішення Путіна підірвати ЗАЕС", який шириться в мережі
17:50
Джарилгач
Вигоріла майже вся заповідна зона: на окупованому Джарилгачі пожежа знищила 16 кв. км території
17:46
Оновлено
Курська АЕС
У Страткомі ЗСУ заявили, що повідомлення про провокацію на Курській АЕС - російська ІПСО
17:33
Ексклюзив
Ердоган і Путін
Зустріч Ердогана та Путіна точно не буде безрезультативною, - експерт-міжнародник Семиволос
17:29
кримський міст
Партизани зафіксували російську ППО неподалік Кримського мосту
17:20
Розвідка терміново потребує нашої підтримки: збір на дрони
17:17
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Україна – у п'ятірці країн світу за кількістю безконтактних оплат ґаджетами, – Mastercard
17:16
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець, поранено 2-річну дівчинку
17:05
Оновлено
НАТО, державний прапор України
Україна відреагувала на слова чиновника НАТО про територіальні поступки РФ. В Альянсі уточнили позицію
17:04
На Житомирщині СБУ затримала групу рекетирів
Вимагали з військового гроші та погрожували фізичною розправою: на Житомирщині затримали групу рекетирів
16:59
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Аріс - Динамо
"Динамо" - "Аріс": букмекери дали обнадійливий прогноз на вирішальний матч киян у єврокубках
16:50
на фото Олександр Сирський
Сирський відвідав передові позиції ЗСУ: ухвалив низку важливих рішень для оборони Куп'янська
16:50
талібан
"Не відповідають інтересам нації": Талібан заборонив діяльність усіх політичних партій в Афганістані
16:46
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
"Розосередження сил": Гуменюк розповіла про тактику РФ під час нічних атак на Україну
16:44
Оновлено
обстріл Харківщини
Росіяни вдарили по Харківщині, спрацювала ППО
16:40
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ
Зінченко остаточно відновився від травми
16:38
Ексклюзив
білоруські гелікоптери
Військової загрози для Литви з території Білорусі немає і не буде, - ексміністр оборони Лінкявічюс
16:33
Оновлено
О. Тандир на суді
Адвокат судді Тандира розповіла, що сім'я вбитого нацгвардійця отримала компенсацію, вдова заявила, що відмовилася від грошей
16:32
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
"У них на кордонах сидить Росія": посол Корнійчук про причину, з якої Ізраїль відмовляється надавати Україні ППО
16:25
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Андрій Пащук приступив до виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки
16:21
«Миколаїв – нескорений» виставка до Дня Незалежності України
Проєкт "Міста-герої": у Миколаєві презентували виставку до Дня Незалежності
16:19
Дмитро Кулеба
Кулеба: Лише колективний голос глобального Півдня може змусити РФ змінити позицію
16:03
OPINION
Ігор Бураковський
Як довести Росію від санкцій до репарацій
15:56
Єврокомісія
Україна і Молдова отримають від Єврокомісії €135 млн, які передбачалися на проєкти з РФ і Білоруссю
15:51
ДБР викрили схему
ДБР викрило масштабну схему заробітку на "липових" медичних довідках про непридатність на Миколаївщині
15:48
виплати військовим
На виплати українським військовим йде третина видатків держбюджету, - Мінфін
15:39
Партнерський матеріал
Повернення на службу після поранення
Повернення на службу після поранення: що потрібно знати військовому
15:36
Російські військові
Російські "миротворці" розігнали протестувальників, які блокували військову базу в Нагірному Карабасі
15:24
Ексклюзив
ЗСУ
Вихід до другої лінії оборони РФ та просування в перспективі: військовий експерт Коваленко пояснив важливість деокупації Урожайного
15:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:20
Транспортування пацієнта
Супровід рідних під час лікування за кордоном: що потрібно знати
15:20
ракета
Росіяни можуть запустити ракети по хасидах в Умані та звинуватити в цьому українців, – посол в Ізраїлі
15:02
Оновлено
Херсонщина
Російська армія атакувала Херсонщину: одна людина загинула, 7 поранені
14:59
Заступник міністра Мацей Вонсік
У МВС Польщі припускають, що Білорусь має намір втрутитися в парламентські вибори
14:47
У Львові невідомий побив трансгендерну військову, активісти звертаються до Лубінця
14:45
Казахстан
Казахстан будує 20 нових прикордонних застав на кордоні з РФ
14:32
Литва, заходи контролю на кордоні
У Литві заявили про закриття двох пунктів перепуску з Білоруссю
14:32
У Миколаєві СБУ оголосила підозру двом посадовицям Обленерго
Заперечували існування України: у Миколаєві СБУ оголосила підозру двом посадовицям Обленерго
14:12
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Йоганніс підтвердив, що Румунія навчатиме українських пілотів на F-16
14:06
аудіометр для новонароджених
Болісна та небезпечна процедура: МОЗ про міфи щодо комплексного обстеження новонароджених
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV