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Найбільший в історії аукціон мистецтва. У США продадуть колекцію засновника Microsoft, вартістю $1 млрд

27 серпня, 2022 субота
05:14
мистецтво Пол Аллен (зліва)

Під молоток аукціону Christie's піде колекція співзасновника компанії Microsoft Пола Аллена, кошти з якої підуть на благодійність

Про це повідомляє ВВС.

Аукціонний будинок Christie's виставить на торги колекцію творів мистецтва, які належали співзасновнику компанії Microsoft Полу Аллену. Цей аукціон стане найбільшим в історії: загальну вартість картин оцінюють у мільярд доларів.

Колекція включає роботи майстрів епохи Відродження (Боттічеллі), імпресіоністів (Ренуара), а також художників XX століття (Девіда Хокні і Роя Ліхтенштейна). Загалом на аукціон, який відбудеться у США у листопаді, буде виставлено 150 картин, написаних протягом п'яти століть.

З молотка також піде одна з картин серії "Гора Сент-Віктуар" французького художника-постімпресіоніста Поля Сезанна – її вартість оцінюють більш ніж у 100 млн доларів.

Виручені від продажу кошти будуть пожертвовані на благодійність, як хотів сам Пол Аллен, заявили в Christie's.

Керівник аукціонного будинку Гієм Черутті зазначив, що цей аукціон буде унікальним у своєму роді:

"Надихаюча фігура Пола Аллена, надзвичайна якість та різноманітність робіт, а також пожертвування всіх доходів на благодійність – це унікальне поєднання обставин, яке зробить продаж колекції подією безпрецедентного масштабу".

Пол Гарднер Аллен заснував компанію Microsoft разом із Біллом Гейтсом у 1975 році. Аллен пішов зі своєї посади через вісім років після того, як у нього виявили рак крові. Тоді йому вдалося перемогти хворобу. Після виходу з Microsoft, в 1986 році, Пол Аллен заснував компанію Vulcan разом зі своєю сестрою Джоді. Фірма займалася різними напрямками бізнесу та благодійною діяльністю. Аллен мав багатомільярдний інвестиційний портфель, включаючи технологічні компанії та проекти у сфері нерухомості.

У 2010 році він пообіцяв пожертвувати більшу частину свого статку на благодійність після смерті. На той момент Аллен був 37-м найбагатшою людиною у світі за версією журналу Forbes зі статками 13,5 млрд доларів.

Аллен помер у 2018, маючи 65 років, від раку, який повернувся, не дивлячись на кілька вдалих лікувань.

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Технології
США
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