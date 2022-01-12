"Найближча ніч буде найхолоднішою": синоптик Наталка Діденко попередила про морози до -24°C і штормовий вітер

Про це у Telegram повідомила синоптик Наталка Діденко.



Температура повітря вдень 13 січня сягатиме від -4°C до -9°C.



Вітер завтра втримається північно-західного напрямку, поривчастий, часом до штормового.



"Це - вкрай некомфортно за такої низької температури повітря. Тому залиште тимчасово елегантні пальто, взуття і кепочки - одягайтеся, ніби зібрались у полярну експедицію", - радить пані Діденко.







Опади очікуються лише в Карпатах, місцями на Півночі та в Центрі. Там може пройти невеликий сніг, у решти регіонів буде суха погода.



У Києві завтра буде дуже холодно: вночі -15...-19°C, вдень у четвер температура повітря підвищиться до -2...-4°C.



Відчуття холоду посилюватиме сильний вітер. На дорогах очікується ожеледиця.



Згідно з прогнозом, потепління почнеться вже 13 січня із Заходу України. Там температура повітря коливатиметься від -3°C до +2°C.



"Це потепління вже вдень 14 січня, на Василя, охопить більшу частину України. Так що готуйте голови і гардероб до цих потужних температурних стрибків", - повідомила синоптик.



Як повідомлялося раніше, Державна служба України з надзвичайних ситуацій у середу, 12 січня, попередила про погіршення погодних умов та ожеледицю на дорогах.