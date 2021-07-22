Найближчим часом інфляція перевищить рівень 10%, - НБУ

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.



"Інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року й повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю та корегуванню глобальних цін на енергоносії.



При цьому посилення монетарної політики НБУ, зокрема підвищення облікової ставки та згортання антикризових заходів, також дасть можливість утримати під контролем інфляційні очікування та поступово позначиться на послабленні фундаментального інфляційного тиску.



У результаті, за прогнозом НБУ, в другому півріччі наступного року інфляція повернеться до цілі 5% і надалі перебуватиме в цьому діапазоні.

Нагадаємо, у червні інфляція залишилася на рівні 9,5% в річному вимірі.

НБУ підвищив облікову ставку до 8% річних.