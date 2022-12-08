Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Україна отримає озброєння, яке суттєво посилить й допоможе вирішити завдання, що стоїть перед ЗСУ в умовах агресії РФ. Вже всі партнери зрозуміли, що склалися необхідні умови, і найближчим часом ми зможемо побачити рішення Німеччини щодо передачі танків Leopard. Ці танки є легшими в опануванні, тому що споріднені за принципами управління з тими танками, які ми маємо. При пересадці з Т-72 на танки Leopard вистачить кілька тижнів, щоб перевчитися. Танк Leopard можна опанувати швидко. Тим більше нашим військовим, які показали здатність опановувати найсучасніші зразки західної техніки", - підкреслив Рябих.

За словами військового експерта, у Польщі розташовано бази по обслуговуванню танків Leopard.

"Таким чином легше організувати роботу виїзних бригад щодо обслуговування їх на полі бою. Якщо Україна отримає ці танки у кількості одного полку, а це близько 100 одиниць, це стане вирішальним фактором, який дозволить ЗСУ впевнено перейти до наступальних дій на всій лінії фронту та забезпечити перевагу над ворогом", - зауважив Рябих.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder

Сполучені Штати підтримують передачу Україні танків Leopard 2, але зазначають, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини

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