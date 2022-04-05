Найближчим часом в Україну прибуде канцлер Австрії
Федеральний канцлер Республіки Австрія Карл Негаммер найближчим часом відвідає Україну
Про це глава держави заявив у відеозверненні.
Він зазначив, що обговорив з канцлером питання співпраці для покарання всіх російських військових, які скоїли злочини в України.
"Обговорив сьогодні це (покарання російських військових - авт.) з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. А також із канцлером Австрії Негаммером. Домовилися про його візит в Україну найближчим часом", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, вчора стало відомо, що Італія долучиться до газових санкцій проти Росії, Австрія не підтримує газове ембарго.
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