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Найближчим часом в Україну прибуде канцлер Австрії

5 квітня, 2022 вiвторок
01:42
Світ Карл Негаммер

Федеральний канцлер Республіки Австрія Карл Негаммер найближчим часом відвідає Україну

Про це глава держави заявив у відеозверненні.

Він зазначив, що обговорив з канцлером питання співпраці для покарання всіх російських військових, які скоїли злочини в України.

"Обговорив сьогодні це (покарання російських військових - авт.) з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. А також із канцлером Австрії Негаммером. Домовилися про його візит в Україну найближчим часом", - сказав Зеленський.

  • Нагадаємо, вчора стало відомо, що Італія долучиться до газових санкцій проти Росії, Австрія не підтримує газове ембарго.

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Володимир Зеленський
Австрія
Канцлер
візит в Україну
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