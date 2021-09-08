Найближчими днями розглянуть питання про встановлення в Україні "жовтої" зони, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на днях пройде засідань комісії ТЕБ і НС щодо встановлення в Україні "жовтої" зони
Про це він заявив під час засідання Кабміну 8 вересня.
"Задля уникнення можливих жорстких локдаунів або "червоних" зон ми маємо діяти на випередження. Ми повертаємось в режим роботи регулярних засідань комісії ТЕБ і НС. Уже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де буде питання про встановлення "жовтого" рівня епідбезпеки по всій країні", - наголосив прем’єр.
- Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україну можуть перевести в "жовту" зону карантину з 13 вересня.
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