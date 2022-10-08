Про це повідомляє Mediafoot Marseille.

За інформацією джерела, у ПСЖ високо оцінили технічність та нетиповість 21-річного українця. Футбольний радник французів Луїш Кампуш уважно стежить за Михайлом Мудриком і в майбутньому клуб може зробити пропозицію по вінгеру.