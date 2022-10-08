Найдорожчий футболіст "Шахтаря" Мудрик зацікавив ПСЖ
Лідер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик потрапив у сферу інтересів французького ПСЖ
Про це повідомляє Mediafoot Marseille.
За інформацією джерела, у ПСЖ високо оцінили технічність та нетиповість 21-річного українця. Футбольний радник французів Луїш Кампуш уважно стежить за Михайлом Мудриком і в майбутньому клуб може зробити пропозицію по вінгеру.
На рахунку Михайла Мудрика 7 матчів, 2 голи і 6 асистів у цьому сезоні, зокрема 4 результативні дії українець оформив у Лізі чемпіонів.
Transfermarkt оцінює Мудрика у 15 млн євро - це найвищий показник у "Шахтарі".
- 16 вересня стало відомо, що мадридський "Реал" цікавиться вінгером донецького "Шахтаря" Михайлом Мудриком
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