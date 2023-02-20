Найгарячіша ситуація у напрямку Кремінної та Білогорівки, - Гайдай

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Луганщині контрольована ЗСУ. Ворог збільшує обстріли наших позицій. Найгарячіша ситуація у напрямку Кремінної та Білогорівки. На Сватівському напрямку ЗСУ тримають позиції та відбивають усі наступи противника", - зазначив Гайдай.

За його словами, на Луганщині ворог накопичив величезну кількість особового складу та техніки.

"Військове командування України планує певні кроки, щоб не дати можливості ворогу розвивати повномасштабні наступи", - підкреслив Гайдай.