Найгарячіша ситуація у напрямку Кремінної та Білогорівки, - Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині ворог сконцентрував величезну кількість техніки та особового складу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Луганщині контрольована ЗСУ. Ворог збільшує обстріли наших позицій. Найгарячіша ситуація у напрямку Кремінної та Білогорівки. На Сватівському напрямку ЗСУ тримають позиції та відбивають усі наступи противника", - зазначив Гайдай.
За його словами, на Луганщині ворог накопичив величезну кількість особового складу та техніки.
"Військове командування України планує певні кроки, щоб не дати можливості ворогу розвивати повномасштабні наступи", - підкреслив Гайдай.
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