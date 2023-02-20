РФ втратила за добу в Україні 820 військових, літак і 6 танків
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 143 680 військових, 3316 танків, 299 літаків
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 143 680 (+820) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3316 (+6) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од.
- артилерійських систем – 2334 (+7) од.
- РСЗВ – 471 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 243 (+0) од.
- літаків – 299 (+1) од.
- гелікоптерів – 287 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2)
- крилаті ракети ‒ 873 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од.
- спеціальна техніка ‒ 225 (+1)
Остаточні дані уточнюються.
Раніше Генштаб повідомляв, що 19 лютого ЗСУ завдали 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари - по інших важливих об’єктах противника. Також воїни відбили атаки росіян у трьох областях.
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