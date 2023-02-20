Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 143 680 (+820) осіб ліквідовано

танків ‒ 3316 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од.

артилерійських систем – 2334 (+7) од.

РСЗВ – 471 (+2) од.

засоби ППО ‒ 243 (+0) од.

літаків – 299 (+1) од.

гелікоптерів – 287 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2)

крилаті ракети ‒ 873 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од.

спеціальна техніка ‒ 225 (+1)

Остаточні дані уточнюються.

Раніше Генштаб повідомляв, що 19 лютого ЗСУ завдали 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари - по інших важливих об’єктах противника. Також воїни відбили атаки росіян у трьох областях.