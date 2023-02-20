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Головна війна з Росією Окупанти облаштовують в адмінбудівлях Херсонщини місця для утримання українців за підтримку ЗСУ, - Генштаб

Окупанти облаштовують в адмінбудівлях Херсонщини місця для утримання українців за підтримку ЗСУ, - Генштаб

20 лютого, 2023 понедiлок
07:25
війна з Росією окупанти, орки

На території окупованої Херсонщини загарбники облаштовують місця  для незаконного утримання українців за підозрою у співпраці з Силами оборони. Натомість ЗСУ відбили 7 атак та знищили літак і РСЗВ росіян

Про це у ранковому зведенні 20 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях. 

Так, в окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію.

Українське військо знищило літак, 2 безпілотники й уразило батарею РСЗВ

Авіація Сил оборони України минулої доби, 19 лютого, завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари - по інших важливих об’єктах противника.

Також українські захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет-3".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

ЗСУ відбили атаки росіян у трьох областях

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Ворог завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів по Україні

Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.

Протягом 19 лютого противник завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів (Луганська, Донецька та Запорізька область). Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України.

Росія зосереджується на наступі по 5 напрямках й обстрілює різні міста та села

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. 

Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка - Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки - Запорізької.

На Херсонському напрямку вогневого впливу зазнали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали мирні люди.

  • Нагадаємо, центру спротиву стало відомо, що від березня набувають чинності нові правила російської влади у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Так звана влада закриє виїзд з міста.

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