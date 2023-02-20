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Окупаційна влада Бердянська закриє виїзд з міста, - Центр спротиву

20 лютого, 2023 понедiлок
06:55
війна з Росією Бердянськ

Центру спротиву стало відомо, що від березня набувають чинності нові правила російської влади у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ворог не контролює ситуацію в місті, тому вводить нові обмеження. Так, намагаючись припинити партизанську діяльність, окупанти змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста", - пише відомство.

З 1 березня почнуть діяти нові правила "влади" ворога у Бердянську, які фактично закривають виїзд з міста.

Повідомляється, що фактично - означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними. Таким чином Росія продовжує обмежувати жителів тимчасово окупованих територій.

  • Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомив, що окупаційні війська заселяються у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська Запорізької області.
  • Мешканці тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі 19 лютого повідомляли про пожежу на базі відпочинку "Райський куточок", де, імовірно, загарбники облаштували шпиталь. 
Росія
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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