Окупаційна влада Бердянська закриє виїзд з міста, - Центр спротиву

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ворог не контролює ситуацію в місті, тому вводить нові обмеження. Так, намагаючись припинити партизанську діяльність, окупанти змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста", - пише відомство.

З 1 березня почнуть діяти нові правила "влади" ворога у Бердянську, які фактично закривають виїзд з міста.

Повідомляється, що фактично - означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними. Таким чином Росія продовжує обмежувати жителів тимчасово окупованих територій.