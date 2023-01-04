"Найкращий аргумент у політиці стримування": міністр оборони Польщі підписав контракт на купівлю 116 танків Abrams

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву Блащака.

"Ми зміцнюємо броньований кулак польської армії, ми зміцнюємо польські збройні сили для ефективного стримування агресора. Одним з елементів зміцнення є саме оснащення польської армії технікою, яка є найкращим аргументом у всій нашій політиці стримування - і такою технікою є танки Abrams", - сказав очільник МО Польщі.

Зазначається, що країна вирішила придбати 116 уживаних танків M1A1 Abrams, через безоплатну передачу своїх старих танків Т-72 та затримку постачання американських танків M1A2 SEP V3.

У квітні Польща підписала контракт на придбання 250 нових танків M1A2 Abrams SEP V3. Їх постачання до Польщі розпочнеться у кінці 2024 року.

У церемонії підписання контракту також взяли участь Тимчасовий повірений у справах США в Польщі Деніел Льютон та Інспектор Сухопутних військ ЗС Польщі генерал Мачей Яблонський.

"Можна прямо сказати, що батальйон, сформований з Abrams, вже цього року буде укомплектований у польській армії, - сказав очільник Міноборони.

Блащак додав, що польсько-американська співпраця "розрахована на довгострокову перспективу". За його словами, перші пускові установки Patriot вже були поставлені польській армії минулого року, а у 2023 році Польща очікує на постачання системи HIMARS.

Він підкреслив, що угода також містить пакет підтримки для Abrams.

"Ми ведемо переговори щодо супровідної другої угоди, яка стосується придбання польською армією боєприпасів - найсучасніших боєприпасів у великій кількості - це завдання, яке ще стоїть перед нами, але у зв'язку з тим, що я був дуже зацікавлений в тому, щоб танки Abrams якнайшвидше потрапили до польської армії, ми вирішили розділити цей процес на дві частини

10 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна встановить корейські танки К2 у військових частинах поблизу російського Калінінграда. Батальйон танків К2 буде дислокований на Мазурах, ще один підрозділ створять в Оструді. Там розпочнеться процес відтворення того, що ліквідували у 2011 році. Він знаходився біля кордону з Росією, а саме Калінінградською областю.

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