Польща планує розмістити танки біля кордону з Калінінградом
За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, країна встановить корейські танки К2 у військових частинах поблизу російського Калінінграда
Про це інформує Polska Zbrojna.
Військо Польське підписало контракт на придбання південнокорейських танків К2 у липні 2022, 9 грудня перші одиниці техніки передали 20-тій механізованій бригаді.
"Першою частиною, яка оснащена танками К2, стала 20-та механізована бригада. Солдати добре підготовлені до захисту Польщі, що підтверджується, зокрема, їхньою щоденною службою на кордоні Польщі та Білорусі, а також Польщі та Калінінградської області РФ", - зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Міністр додав: батальйон танків К2 буде дислокований на Мазурах, ще один підрозділ створять в Оструді. Там розпочнеться процес відтворення того, що ліквідували у 2011 році. Він знаходився біля кордону з Росією, а саме Калінінградською областю.
- Нагадаємо, Польща підключить до своєї командної системи установки ППО Patriot, раніше країна просила Німеччину дозволити встановити їх на Заході України.
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