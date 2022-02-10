Найкращий боксер світу дізнався дату третього бою проти найпринциповішого суперника

Про це повідомив інсайдер Майкл Коппінджер у twitter.

За його інформацією, промоутер мексиканця Едді Хірн працює над контрактом на два боя у 2022 році на стрімінговій платформі DAZN на загальну суму $85 млн.

Очікується, що 7 травня Сауль Альварес проведе бій з чемпіоном світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у напівважкій вазі (до 79,4 кг) росіянином Дмитром Біволом. У разі успіху в цьому поєдинку, "Канело" 17 вересня зустрінеться з володарем титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в середній вазі (до 72,6 кг) Геннадієм Головкіним, якому навесні належить битися японцем Роітою Муратою.

Геннадій Головкін та Сауль Альварес раніше зустрічалися двічі в середній вазі (до 72,6 кг). У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками переміг мексиканець.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.



27 січня стало відомо, що Сауль Альварес отримав пропозицію провести третій поєдинок проти Геннадія Головкіна.

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