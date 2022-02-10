Найкращий боксер світу дізнався дату третього бою проти найпринциповішого суперника
Третій поєдинок між мексиканцем Саулем Альваресом та казахстанцем Геннадієм Головкіним може відбутися 17 вересня
Про це повідомив інсайдер Майкл Коппінджер у twitter.
За його інформацією, промоутер мексиканця Едді Хірн працює над контрактом на два боя у 2022 році на стрімінговій платформі DAZN на загальну суму $85 млн.
Очікується, що 7 травня Сауль Альварес проведе бій з чемпіоном світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у напівважкій вазі (до 79,4 кг) росіянином Дмитром Біволом. У разі успіху в цьому поєдинку, "Канело" 17 вересня зустрінеться з володарем титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в середній вазі (до 72,6 кг) Геннадієм Головкіним, якому навесні належить битися японцем Роітою Муратою.
Геннадій Головкін та Сауль Альварес раніше зустрічалися двічі в середній вазі (до 72,6 кг). У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками переміг мексиканець.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
- 27 січня стало відомо, що Сауль Альварес отримав пропозицію провести третій поєдинок проти Геннадія Головкіна.
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