Найкращий боксер світу домовляється про третій бій з найпринциповішим суперником

Про це повідомив інсайдер Майкл Коппінджер у twitter.

За його інформацією, "Канело" отримав від промоутера Едді Хірна пропозицію втретє зустрітися з казахстанським боксером.

"Пропозиція надійшла від Matchroom Boxing Едді Хірна. Він працює над угодою про два бої, в яких "Канело" зустрінеться з володарем титулу в напівважкій вазі Дмитром Біволом 7 травня. Другий бій: довгоочікувана трилогія між Альваресом та Головкіним 17 вересня, але цього разу у 168 фунтах за чотири пояси мексиканця", - написав Коппінджер.

Геннадій Головкін та Сауль Альварес раніше зустрічалися двічі в середній вазі (до 72,6 кг). У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками переміг мексиканець.

Росіянин Дмитро Бівол є чемпіоном світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.



Нагадаємо, 30 грудня журнал The Ring визнав Сауля Альвареса найкращим боксером світу 2021 року.

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