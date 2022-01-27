Найкращий боксер світу домовляється про третій бій з найпринциповішим суперником
Мексиканський боксер Сауль Альварес отримав пропозицію провести третій поєдинок проти казахстанця Геннадія Головкіна
Про це повідомив інсайдер Майкл Коппінджер у twitter.
За його інформацією, "Канело" отримав від промоутера Едді Хірна пропозицію втретє зустрітися з казахстанським боксером.
"Пропозиція надійшла від Matchroom Boxing Едді Хірна. Він працює над угодою про два бої, в яких "Канело" зустрінеться з володарем титулу в напівважкій вазі Дмитром Біволом 7 травня. Другий бій: довгоочікувана трилогія між Альваресом та Головкіним 17 вересня, але цього разу у 168 фунтах за чотири пояси мексиканця", - написав Коппінджер.
Геннадій Головкін та Сауль Альварес раніше зустрічалися двічі в середній вазі (до 72,6 кг). У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками переміг мексиканець.
Росіянин Дмитро Бівол є чемпіоном світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
-
Нагадаємо, 30 грудня журнал The Ring визнав Сауля Альвареса найкращим боксером світу 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.78
Купівля 28.78Продаж 29.1
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 32.75
- Актуальне
- Важливе