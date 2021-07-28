Найкращий бомбардир УПЛ пояснив, чому перейшов у "Динамо"
Український нападник Владислав Кулач прагне використати свій шанс у київському "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За словами Кулача, ще перед переглядом він поговорив з Луческу і зрозумів, що залишиться у "Динамо".
"Я довго чекав цього моменту, оскільки вже місяць перебуваю в команді, встиг познайомитися з хлопцями та адаптуватися в колективі, звик до тренувального процесу. Звичайно, радий, що підписав контракт із "Динамо", перейшов у цей великий клуб. Буду робити все можливе, щоб допомагати команді в кожній грі та вигравати титули. Ще перед зборами ми розмовляли з Мірчею Луческу, і після цієї бесіди у мене була впевненість в тому, що в результаті все буде добре", - розповів українець.
Контракт Владислав Кулача з "Динамо" розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік. 28-річний Кулач гратиме під 28-м номером.
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу вирішив залишити в команді Владислава Кулача, який перебував у київському клубі на перегляді та брав участь в передсезонних зборах столичної команди.
У минулому сезоні форвард "Ворскли"забив 15 голів та став найкращим бомбардиром чемпіонату України.
- 28 липня "Динамо" вирішило підписати контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ Владиславом Кулачем з "Ворскли".
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