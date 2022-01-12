Найскандальнішого футбольного агента світу госпіталізували, він знаходиться в критичному стані

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.



За інформацією джерела, сьогодні, 12 січня, вранці Райола був доставлений в лікарню Сан-Раффаеле в Мілані і переніс екстрену операцію. Невідомо, що саме з Міно Райолою, але його стан критичний. 54-річний агент знаходиться під наглядом лікарів у медичному закладі.



Серед клієнтів Міно Райоли - голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма, захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт, півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд і форвард "Мілана" Златан Ібрагімович.



Райола часто потрапляє у різноманітні скандали та словесні перепалки. Вважається найскандальнішим агентом світу.

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