Найсмішніші комедії для вас. Пропонуємо нашу нову добірку хороших фільмів

За честь, 2023

Країна: Франція

Жанр: Новинки / Фільми / Комедія / Спорт

IMDB 5.8

Фільм розповідає про мешканців ворогуючих сіл, чиє суперництво триває протягом десятків років. Ці люди здатні створити конфлікт із будь-якої дрібниці, і горе тому, хто наважиться ступити на "чужі" землі. Одного разу вічні вороги вирішують покласти край суперництву незвичайним способом…

Серіал Вбивства в одній будівлі, 2021

США

Жанр: Комедії \ Детективи \ Кримінал

16+

Серіал розповідає про трьох сусідів, які просто одержимі всякими злочинами і тому вирішують разом вести про це підкаст. На їхню радість, у будинку скоєно вбивство, і як тут не допомогти у розслідуванні? Тим більше, що підозрюваними є всі мешканці будинку.

Остання справа Містера Монка, 2023

Країна: США

Жанр: Новинки / Фільми / Комедія / Кримінал

IMDB 7.7

Детективний фільм про містера Монка - безстрашного детектива з величезним досвідом роботи, здатним взятися за розслідування будь-якої складності. Навколишні бачать у ньому людину з неймовірно розвиненою інтуїцією, що дозволяє йому розкривати справи за дві секунди. Але натомість детектив страждає від обсесивно-компульсивного синдрому, який переслідує його ще з самого дитинства…

Жінки в біді, 2009

Країна: США

Жанр: Комедія / Драма / Фільми

IMDB 5.6

Провокаційна комедія Себастьяна Гутьєрреса про один день із життя кількох абсолютно різних жінок, серед яких: порнозірка, стюардеса, психіатр, масажистка, офіціантка та пара дівчат за викликом…

Вонка, 2023

Країна: США, Великобританія

Жанр: Новинки / Фільми / Комедія / Мюзикл / Фентезі

Ми знайомимося з незвичайним хлопцем на ім'я Віллі Вонка, який повернувся до рідного міста після багаторічних подорожей. Одразу після зустрічі зі старими друзями герой оголошує, що він хоче відкрити фабрику з виробництва шоколадних цукерок…