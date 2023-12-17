Найсмішніші комедії для вас. Пропонуємо нашу нову добірку хороших фільмів
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За честь, 2023
Країна: Франція
Жанр: Новинки / Фільми / Комедія / Спорт
IMDB 5.8
Фільм розповідає про мешканців ворогуючих сіл, чиє суперництво триває протягом десятків років. Ці люди здатні створити конфлікт із будь-якої дрібниці, і горе тому, хто наважиться ступити на "чужі" землі. Одного разу вічні вороги вирішують покласти край суперництву незвичайним способом…
Серіал Вбивства в одній будівлі, 2021
США
Жанр: Комедії \ Детективи \ Кримінал
16+
Серіал розповідає про трьох сусідів, які просто одержимі всякими злочинами і тому вирішують разом вести про це підкаст. На їхню радість, у будинку скоєно вбивство, і як тут не допомогти у розслідуванні? Тим більше, що підозрюваними є всі мешканці будинку.
Остання справа Містера Монка, 2023
Країна: США
Жанр: Новинки / Фільми / Комедія / Кримінал
IMDB 7.7
Детективний фільм про містера Монка - безстрашного детектива з величезним досвідом роботи, здатним взятися за розслідування будь-якої складності. Навколишні бачать у ньому людину з неймовірно розвиненою інтуїцією, що дозволяє йому розкривати справи за дві секунди. Але натомість детектив страждає від обсесивно-компульсивного синдрому, який переслідує його ще з самого дитинства…
Жінки в біді, 2009
Країна: США
Жанр: Комедія / Драма / Фільми
IMDB 5.6
Провокаційна комедія Себастьяна Гутьєрреса про один день із життя кількох абсолютно різних жінок, серед яких: порнозірка, стюардеса, психіатр, масажистка, офіціантка та пара дівчат за викликом…
Вонка, 2023
Країна: США, Великобританія
Жанр: Новинки / Фільми / Комедія / Мюзикл / Фентезі
Ми знайомимося з незвичайним хлопцем на ім'я Віллі Вонка, який повернувся до рідного міста після багаторічних подорожей. Одразу після зустрічі зі старими друзями герой оголошує, що він хоче відкрити фабрику з виробництва шоколадних цукерок…
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