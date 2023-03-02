Найважчий наказ - стояти на смерть
Для цього потрібна довіра — а довіра починається з чесного визначення власної відповідальності за все те, що відбувається
Після однієї успішного наступальної операції я запитав командира однієї з наших найкращих частин, що було найважче для нього на війні. Він сказав: "Давати наказ стояти на смерть. Я робив це тричі, і кожного разу виїжджав на ці позиції, щоб подивитись в очі своїм підлеглим. Потім я повертався і їхав, а вони залишались і тримались. І втримали".
Обстановка в районі Бахмута дуже важка, ворог глибоко охопив місто. Росіяни зазналити великих втрат, але просуваються крок за кроком. Наказ "триматись" в цій ситуації єдино можливий.
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Але наказ має вагу, коли, крім слів, в ньому закладені добре підготовлені та захищені позиції, налагоджена розвідка, взаємодія з сусідами, спільна обізнаність в обстановці, застосування військ відповідно до їхніх реальних можливостей, прикриті фланги, поповнення, яке вміє стріляти, усі можливі боєприпаси, офіцери, які керують не з підвалу, а яким довіряють їх солдати. І всі ці елементи мають працювати та вдосконалюватись кожного дня, тоді досягається успіх.
Командир, який віддає наказ "триматись", має не тільки кидати слова, але, в першу чергу, робити все, щоб за цими словами була зрозуміла його велика робота — зрозуміла не у Києві, а передусім на кожному ВОПі та СП
Командир, який віддає наказ "триматись", має не тільки кидати слова, але, в першу чергу, робити все, щоб за цими словами була зрозуміла його велика робота — зрозуміла не у Києві, а передусім на кожному ВОПі та СП. Щоб було зрозуміло яким чином ці слова перетворяться у перемогу — у втрати ворога, у наші життя, у землю, яку ми захищаємо.
Для цього неможливо бути начальником та контролером своїх підлеглих, а треба бути одним з них, хто разом виконує це небезпечне "тримайтесь". Для цього треба бачити війну зблизька, а не наїздами на батальйонний КСП. Для цього треба відповідати по справі на усі питання тих, від кого ти очікуєш бій до кінця. Для цього потрібна довіра — а довіра починається з чесного визначення власної відповідальності за все те, що відбувається.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
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