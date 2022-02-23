Найвпливовіший промоутер світу оцінив шанси Вайта на перемогу над Ф'юрі

Про це Хірн заявив у інтерв'ю YouTube-каналу Matchroom Boxing.

За словами промоутера, він вірить, що Вайт може відібрати у Ф'юрі титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

"Я хочу побачити його із титулом чемпіона світу. Я думаю, що Вайт може нокаутувати Тайсона Ф'юрі. Я вважаю, що стилі роблять бої. Це буде дуже важкий бій. Ф'юрі - видатний важковаговик, це буде дуже складно, але коли ти обмінюєшся лівими хуками з Ділліаном Вайтом, ти засинаєш", - сказав Хірн.

Він також нагадав, що Вайт свого часу успішно спарингував з Ф'юрі.

"Якщо Ф'юрі хоч на секунду втратить пильність у цьому бою, перед ним з'явиться цей ризик. Я вірю, що Ділліан – жорсткий. Ми знаємо, що сталося під час спарингу цих хлопців. Вайт вірить, що прорахував Ф'юрі. Давайте це з'ясуємо", – закликав Хірн, якого зараз вважають найвпливовішим промоутером світу. Його компанія Matchroom Boxing співпрацює з такими зірковими боксерами, як британець Ентоні Джошуа та мексиканець Сауль Альварес.



22 лютого стало відомо, що Тайсон Ф'юрі захищатиме титул чемпіона світу WBC 23 квітня у Лондоні в поєдинку проти Ділліана Вайта.

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