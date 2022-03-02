Найжорстокіший день війни із семи: росіяни знову обстрілюють Маріуполь, у місті немає світла, води і тепла, - голова міськради
Голова Маріупольської міської ради Вадим Бойченко повідомляє, що у середу, 2 березня, російські окупанти вкотре відкривали погонь по мирному населенню міста, проте українській армії вдалося відбити атаку
Про це він заявив у відеозверненні.
"Рідні маріупольці! Сьогодні був найважчий і найжорстокіший день за всі 7 днів війни. Сьогодні нас усіх просто хотіли знищити. Але наші шановні Збройні Сили України, Національна Гвардія та полк "Азов" дали гідну відсіч тим людям, які стріляли по наших житлових будинках, знищуючи нас із вами", - сказав Бойченко.
Мер зазначив, що внаслідок обстрілів у Маріуполі знову пошкоджена критична інфраструктура.
"Ми знову без світла. Ми знову без води. Ми залишаємось без тепла. Але завтра з першими променями сонця наші героїчні комунальні служби та компанія ДТЕК будуть йти вперед, щоб відновити критично важливу інфраструктуру. Щоб ми були зі світлом та водою. Щоб відновити стабільне телефонне забезпечення", - сказав Бойченко.
Він також подякував за працю лікарям та назвав усіх маріупольців героями, і запевнив, що Україна переможе.
"Ми точно разом вистоїмо. Ми переможемо. Тому що ми того варті. Ми - українці. Ми любимо свою землю. Любимо своє місто", - підсумував Бойченко.
- Раніше повідомлялося, що у Маріуполі можливі провокації з використанням символіки Нацгвардії.
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