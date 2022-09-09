Про це повідомляє sportske.ba.

За словами ексфутболіста "Барселони" та "Ювентуса", в Асоціації футболу питали його позицію, але не дослухались.

"Я чув про рішення Асоціації футболу. Керівники знають мою позицію. Подзвонили, запитали, що я думаю про гру. Я сказав те, що думав, а потім був здивований іншим рішенням. Це не дуже вдала ідея. У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. В Асоціації знають мою позицію. Я просто скажу, що це недобре", - сказав Міралем П’яніч.

Боснія і Герцеговина - перша європейська країна, яка погодилась зіграти з росіянами після 24 лютого.

Проти матчу вже також виступили авторитетний боснійський тренер Вахід Халілходжич, лідер соціал-демократичної партії Нермін Нікшич, екскапітан збірної Ервін Зуканович та мер Сараєво Беньяміна Карич.

За інформацією видання N1, низка провідних гравців збірної Боснії та Герцеговини прийняли рішення не їхати товариський матч з росіянами.

У липні повідомлялось, що Росія вирішила створити футбольний чемпіонат для клубів з Криму, "ДНР", "ЛНР", Херсона, Запоріжжя, Абхазії та Південної Осетії.

9 вересня стало відомо, що збірна Боснії і Герцеговини у Санкт-Петербурзі проведе товариську зустріч з Росією.

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