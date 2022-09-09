Боснія і Герцеговина проведе футбольний матч з Росією
Збірна Боснії і Герцеговини у Санкт-Петербурзі проведе товариську зустріч з Росією
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Боснії та Герцеговини.
Сьогодні, 9 вересня, пройшло засідання надзвичайного комітету Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини, де було прийнято рішення погодитись на пропозицію РФС (Російського футбольного союзу) і зіграти товариську зустріч.
Спаринг пройде 19 листопада у Санкт-Петербурзі. УЄФА не заперечує проведенню зустрічі.
Російські команди відсторонені від футбольних змагань на міжнародній арені через війну.
"Я проголосував за спорт, футболістів не повинні звинувачувати в російській агресії проти України. І умови для нашої Асоціації досить сприятливі", - сказав представник Футбольної Асоціації Боснії Фуад Чолпа в розмові зі SportSport.ba.
Боснія і Герцеговина - перша європейська країна, яка погодилась зіграти з росіянами після 24 лютого.
- У липні повідомлялось, що Росія вирішила створити футбольний чемпіонат для клубів з Криму, "ДНР", "ЛНР", Херсона, Запоріжжя, Абхазії та Південної Осетії.
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