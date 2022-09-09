Боснія і Герцеговина проведе футбольний матч з Росією

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Боснії та Герцеговини.

Сьогодні, 9 вересня, пройшло засідання надзвичайного комітету Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини, де було прийнято рішення погодитись на пропозицію РФС (Російського футбольного союзу) і зіграти товариську зустріч.

Спаринг пройде 19 листопада у Санкт-Петербурзі. УЄФА не заперечує проведенню зустрічі.

Російські команди відсторонені від футбольних змагань на міжнародній арені через війну.

"Я проголосував за спорт, футболістів не повинні звинувачувати в російській агресії проти України. І умови для нашої Асоціації досить сприятливі", - сказав представник Футбольної Асоціації Боснії Фуад Чолпа в розмові зі SportSport.ba.

Боснія і Герцеговина - перша європейська країна, яка погодилась зіграти з росіянами після 24 лютого.

У липні повідомлялось, що Росія вирішила створити футбольний чемпіонат для клубів з Криму, "ДНР", "ЛНР", Херсона, Запоріжжя, Абхазії та Південної Осетії.

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