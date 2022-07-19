У Росії вирішили створити футбольний "чемпіонат" для команд з тимчасово окупованих територій України та Грузії
Росія вирішила створити футбольний чемпіонат для клубів з Криму, "ДНР", "ЛНР", Херсона, Запоріжжя, Абхазії та Південної Осетії
Про це розповів заступник міністра спорту РФ Одес Байсултанов, повідомляє RT.
За його словами, на нараді у самопроголошеній ДНР запропонували створити єдину прем'єр-лігу, де зможуть виступати усі "дружні республіки".
"Йдеться про окрему структуру, яка буде створена з ініціативи міністерства спорту РФ. Вона не належатиме до структур РФС, який, власне, є членом ФІФА та УЄФА", - заявив Байсултанов.
Він зазначив, що нову структуру планують створити на базі Кримської футбольної спілки.
До складу учасників турніру, за словами заступника міністра, увійдуть клуби з Криму, самопроголошених ДНР та ЛНР, частково окупованих Херсонської та Запорізької областей України, а також Абхазії та Південної Осетії, фактично окупованих Росією після війни з Грузією у 2008 році.
Проведення першого чемпіонату заплановано на березень-листопад 2023 року.
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