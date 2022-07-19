Про це розповів заступник міністра спорту РФ Одес Байсултанов, повідомляє RT.

За його словами, на нараді у самопроголошеній ДНР запропонували створити єдину прем'єр-лігу, де зможуть виступати усі "дружні республіки".

"Йдеться про окрему структуру, яка буде створена з ініціативи міністерства спорту РФ. Вона не належатиме до структур РФС, який, власне, є членом ФІФА та УЄФА", - заявив Байсултанов.

Він зазначив, що нову структуру планують створити на базі Кримської футбольної спілки.

До складу учасників турніру, за словами заступника міністра, увійдуть клуби з Криму, самопроголошених ДНР та ЛНР, частково окупованих Херсонської та Запорізької областей України, а також Абхазії та Південної Осетії, фактично окупованих Росією після війни з Грузією у 2008 році.

Проведення першого чемпіонату заплановано на березень-листопад 2023 року.

Напередодні стало відомо, що росіян та білорусів не пустять на жодні міжнародні змагання із сучасного п’ятиборства

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