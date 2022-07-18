Про це повідомили в комітеті ВР України з питань молоді та спорту.

Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відреагував на звернення Федерації сучасного п'ятиборства України і відсторонив від міжнародних стартів усіх російських і білоруських спортсменів. Мова про чемпіонати світу та Європи з цього виду спорту, а також усі офіційні змагання під егідою міжнародної і європейської організацій. П’ятиборці із Росії та Білорусі також не мають права виступати під нейтральним прапором.

Наступний крок – відсторонення чиновників із країн-агресорів від керівних посад, які вони займають у структурі міжнародних організацій із сучасного п’ятиборства.

"Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим. Наша федерація у постійному контакті з членами Виконкому UIPM та представниками федерацій сучасного п'ятиборства інших країн. Україна наполягає на прийнятті відповідних рішень", – наголосив Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України.

Додамо, 20 травня Росію відсторонили від ЧЄ з баскетболу.

Додамо, 14 липня росіян та білорусів відсторонили від міжнародних змагань із важкої атлетики.

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