Росіян та білорусів не пустять на жодні міжнародні змагання із сучасного п’ятиборства
Загалом Міжнародний союз сучасного п’ятиборства відсторонив від змагань 150 спортсменів усіх вікових категорій
Про це повідомили в комітеті ВР України з питань молоді та спорту.
Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відреагував на звернення Федерації сучасного п'ятиборства України і відсторонив від міжнародних стартів усіх російських і білоруських спортсменів. Мова про чемпіонати світу та Європи з цього виду спорту, а також усі офіційні змагання під егідою міжнародної і європейської організацій. П’ятиборці із Росії та Білорусі також не мають права виступати під нейтральним прапором.
Наступний крок – відсторонення чиновників із країн-агресорів від керівних посад, які вони займають у структурі міжнародних організацій із сучасного п’ятиборства.
"Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим. Наша федерація у постійному контакті з членами Виконкому UIPM та представниками федерацій сучасного п'ятиборства інших країн. Україна наполягає на прийнятті відповідних рішень", – наголосив Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України.
- Додамо, 20 травня Росію відсторонили від ЧЄ з баскетболу.
- Додамо, 14 липня росіян та білорусів відсторонили від міжнародних змагань із важкої атлетики.
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