Росіян та білорусів відсторонили від міжнародних змагань із важкої атлетики

Про це повідомляє у Facebook міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Як розповів міністр, представники країг-агресорів не зможуть взяти участь у чемпіонаті світу серед юніорів, чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу серед юнаків та дівчат до 17 років, а також чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років. Окрім того, вони не матимуть права виступити і під нейтральними прапорами.

"У росії забрали право проводити ЧЄ серед юнаків та дівчат, який мав відбутися у 2022 році. Офіційні особи з рф та рб відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF з росії. Над цим ми продовжуємо працювати", - додає Гутцайт.

Через санкції росіяни повертаються до музики й фільмів на дисках.

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