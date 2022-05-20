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Росію відсторонили від ЧЄ з баскетболу

20 травня, 2022 п'ятниця
20:23
Спорт баскетбол

Міжнародна федерація баскетболу відсторонила збірну Росії від участі у чемпіонаті Європи - 2022

Про це повідомляє офіційний Instagram Євробаскета.

У заяві FIBA вказано, що замість Росії участь у чемпіонаті Європи-2022 візьме Чорногорія. У чорногорців найкращий показник співвіднесення перемог та поразок, це і дозволить їм зіграти на ЧЄ.

Турнір пройде з 1 по 18 вересня у грузинському Тбілісі.

Україна змагатиметься у групі C. Серед суперників - Греція, Італія, Хорватія, Великобританія та Естонія.

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санкції
Збірна України
баскетбол
чемпіонат Європи
Тбілісі
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ЧЄ
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