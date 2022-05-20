Росію відсторонили від ЧЄ з баскетболу
Міжнародна федерація баскетболу відсторонила збірну Росії від участі у чемпіонаті Європи - 2022
Про це повідомляє офіційний Instagram Євробаскета.
У заяві FIBA вказано, що замість Росії участь у чемпіонаті Європи-2022 візьме Чорногорія. У чорногорців найкращий показник співвіднесення перемог та поразок, це і дозволить їм зіграти на ЧЄ.
Турнір пройде з 1 по 18 вересня у грузинському Тбілісі.
Україна змагатиметься у групі C. Серед суперників - Греція, Італія, Хорватія, Великобританія та Естонія.
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