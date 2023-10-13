"Називайте нас Бандерами": футболісти "Кривбасу" презентували патріотичний трек

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

До створення композиції долучились Андрій Понєдєльнік та Дмитро Хомченовський. "Називайте нас Бандерами" - це другий трек футболістів. На початку червня вони презентували пісню "Доля".

За словами Андрія Понєдєльніка, ситуація в Україні потребує постійного розголосу у світі, пісня – це стан душі українців, можливість показати усім, що ми – незламна нація і перемога обовʼязково буде за нами.

"Наразі є думки щодо наступної композиції, і дуже хочеться, щоб це було не про війну. Але хочемо підтримати український народ. Будемо раді збільшити нашу аудиторію, й, можливо, наступного разу спробуємо інші тематики. Назву треку придумав Понєдєльнік. Росія боїться справжніх Бандер, тому хай нас так і називає, бо ми всі – сини і доньки Бандери, сини і доньки України", - наголосив Дмитро Хомченовський.

Хомченовський є автором біта, Понєдєльнік написав та прочитав текст.